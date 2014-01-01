Гипсокартон – листовой отделочный материал прямоугольной формы, состоящий из затвердевшего гипса, оклеенного строительным картоном. Технические и физические свойства основного компонента – гипса уникальны. Важнейшим из них является способность «дышать», то есть впитывать воду при повышенной влажности и отдавать её, когда воздух становится сухим. Материал обладает степенью горючести Г1, воспламеняемости В2, дымообразованием Д1, токсичностью при горении Т1.
Гипсокартон применяется в основном для стеновой отделки, возведения небольших межкомнатных либо внутрикомнатных перегородок, а также для монтажа подвесных потолков. В ситуации, когда имеющиеся потолки не ровные, так называемые фальш-потолки будут как нельзя кстати.
При увлажнении гипсокартон может принимать изогнутые формы. Из него можно выполнить множество конструкций, которые будут не только эстетично вписываться в интерьер, но и обладать прекрасной прочностью. Для резки гипрока не требуются специальные приспособления, достаточно простых бытовых инструментов, таких как ножовка или обычный нож.
Монтаж гипсокартона осуществляется к каркасу (металл или дерево), либо напрямую к поверхности. Для этого необходимы в первом случае саморезы по дереву (ГД) или металлу (ГМ), а во втором варианте – сухая смесь для приклейки. Листы гипсокартона рекомендуется устанавливать лишь тогда, когда завершены все работы по прокладке электрических и сантехнических систем.
Стандартная толщина листа для стен – 12,5 мм (рекомендуется установка – в 2 слоя (в конструкции свыше 2 метров), для потолков – 9,5 мм. Размеры гипсокартона: 1500х600, 2500х1200, 2600х1200, 2700х1200, 3000х1200 мм.
Крупнейшими и наиболее востребованными производителями этого материала являются: Кнауф, Волма, Gyproc. Гипсокартонные листы бывают нескольких видов: влагостойкие (ГКЛВ), огнестойкие (ГКЛО и ГКЛВО) и обычные (ГКЛ). Для заделки выемок головок саморезов и стыков между гипсокартонными листами применяют гипсовую (или готовую полимерную) шпаклевку и серпянку.
Отличие между двумя производителями минимально, при сравнении качества получаемой конструкции вы не найдёте отличий. А вот что касаемо цены на гипсокартон, то тут разница доходит до 15-20%. К примеру: стоимость гипсокартона Волма от 70 руб/м2.
Как сказано выше, стандартная установка гипсокартона подразумевает использование 2-х слоев пластин. В условиях, когда установить двойную прослойку гипсокартона невозможно, применяется гипсостружечная плита (ГСП). Это сравнительно новый высокопрочный и экологичный материал, обеспечивающий большую прочность, тепло- и звукоизоляцию, а также огнестойкость и пожаробезопасность.
Гипсокартон ГКЛ Белгипс / GYPSOTON 2500х1200х12,5 мм
Материал для внутренней отделки помещений с влажностью до 70%. Прост в обработке и применении. Используется для обшивки стен, пола, потолков, установки перегородок и прочих конструкций.
Цена:236 руб. за лист
Гипсокартон ГКЛ Белгипс / GYPSOTON 3000х1200х12,5 мм
Универсальный строительный материал для любых видов внутренней отделки. Подходит для помещений с нормальной влажностью. Прочный и экологичный.
Цена:264 руб. за лист
Гипсокартон ГКЛ Белгипс / GYPSOTON 2500х1200х9,5 мм
Строительный лист для внутренней отделки помещений. Предназначен для установки потолков различного типа и прочих конструкций, включая арочные и криволинейные сооружения.
Цена:219 руб. за лист
Гипсокартон ГКЛВ Белгипс / GYPSOTON 2500х1200х12,5 мм влагостойкий
Влагостойкий строительный лист, предназначенный для внутренней отделки помещений с нормальной и высокой влажностью. Прочный и долговечный. Обладает антигрибковыми свойствами.
Цена:280 руб. за лист
Гипсокартон ГКЛВ Белгипс / GYPSOTON 3000х1200х12,5 мм влагостойкий
Строительно-отделочный лист. Предназначен для облицовки помещений с сухим, влажным и мокрым режимами. Гидрофобизированный, имеет в составе антигрибковые добавки.
Цена:335 руб. за лист
Гипсокартон ГКЛВ Белгипс / GYPSOTON 2500х1200х9,5 мм влагостойкий
Гидрофобизированный материал, предназначенный для внутренней отделки. Подходит для установки подвесных потолков, создания различных конструкций, возведения перегородок и т.д. Листы прочные и гибкие. Разрешены к применению в сухих и влажных помещениях.
Цена:275 руб. за лист
Гипсокартон ГКЛ Волма 2500х1200х12,5 мм
Гипсокартон Волма 12,5 мм предназначается для отделки и устройства ненесущих стен и перегородок в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий.
Цена:258 руб. за лист
Гипсокартон ГКЛ Волма 3000х1200х12,5 мм
Гипсокартон Волма 12,5 мм 3-х метровый предназначается для отделки и устройства ненесущих стен и перегородок в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий.
Цена:311 руб. за лист
Гипсокартон ГКЛ Волма 2500х1200х9,5 мм
Гипсокартон Волма 9,5 мм используется для изготовления подвесных потолков в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами.
Цена:240 руб. за лист
Гипсокартон ГКЛВ Волма 2500х1200х12,5 мм влагостойкий
Трехслойный комбинированный лист, состоящий из гипсовой середины и наружных пластин из специального картона.
Цена:340 руб. за лист