Гипсокартон

Гипсокартон – листовой отделочный материал прямоугольной формы, состоящий из затвердевшего гипса, оклеенного строительным картоном. Технические и физические свойства основного компонента – гипса уникальны. Важнейшим из них является способность «дышать», то есть впитывать воду при повышенной влажности и отдавать её, когда воздух становится сухим. Материал обладает степенью горючести Г1, воспламеняемости В2, дымообразованием Д1, токсичностью при горении Т1.

Гипсокартон применяется в основном для стеновой отделки, возведения небольших межкомнатных либо внутрикомнатных перегородок, а также для монтажа подвесных потолков. В ситуации, когда имеющиеся потолки не ровные, так называемые фальш-потолки будут как нельзя кстати.

При увлажнении гипсокартон может принимать изогнутые формы. Из него можно выполнить множество конструкций, которые будут не только эстетично вписываться в интерьер, но и обладать прекрасной прочностью. Для резки гипрока не требуются специальные приспособления, достаточно простых бытовых инструментов, таких как ножовка или обычный нож.

Монтаж гипсокартона осуществляется к каркасу (металл или дерево), либо напрямую к поверхности. Для этого необходимы в первом случае саморезы по дереву (ГД) или металлу (ГМ), а во втором варианте – сухая смесь для приклейки. Листы гипсокартона рекомендуется устанавливать лишь тогда, когда завершены все работы по прокладке электрических и сантехнических систем.

Стандартная толщина листа для стен – 12,5 мм (рекомендуется установка – в 2 слоя (в конструкции свыше 2 метров), для потолков – 9,5 мм. Размеры гипсокартона: 1500х600, 2500х1200, 2600х1200, 2700х1200, 3000х1200 мм.

Крупнейшими и наиболее востребованными производителями этого материала являются: Кнауф, Волма, Gyproc. Гипсокартонные листы бывают нескольких видов: влагостойкие (ГКЛВ), огнестойкие (ГКЛО и ГКЛВО) и обычные (ГКЛ). Для заделки выемок головок саморезов и стыков между гипсокартонными листами применяют гипсовую (или готовую полимерную) шпаклевку и серпянку.

Отличие между двумя производителями минимально, при сравнении качества получаемой конструкции вы не найдёте отличий. А вот что касаемо цены на гипсокартон, то тут разница доходит до 15-20%. К примеру: стоимость гипсокартона Волма от 70 руб/м2.

Как сказано выше, стандартная установка гипсокартона подразумевает использование 2-х слоев пластин. В условиях, когда установить двойную прослойку гипсокартона невозможно, применяется гипсостружечная плита (ГСП). Это сравнительно новый высокопрочный и экологичный материал, обеспечивающий большую прочность, тепло- и звукоизоляцию, а также огнестойкость и пожаробезопасность.



