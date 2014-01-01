(812)334-83-84
Пн-Пт: 9:00-18:00
Сб-Вс: 10:00-16:00
Распродажа
0 Корзина пуста
0 Корзина
АКЦИИ     КАТАЛОГ   ПАРТНЕРЫ КОНТАКТЫ ДОСТАВКА
  • Гипсокартон

Гипсокартон

Гипсокартон – листовой отделочный материал прямоугольной формы, состоящий из затвердевшего гипса, оклеенного строительным картоном. Технические и физические свойства основного компонента – гипса уникальны. Важнейшим из них является способность «дышать», то есть впитывать воду при повышенной влажности и отдавать её, когда воздух становится сухим. Материал обладает степенью горючести Г1, воспламеняемости В2, дымообразованием Д1, токсичностью при горении Т1.

Гипсокартон применяется в основном для стеновой отделки, возведения небольших межкомнатных либо внутрикомнатных перегородок, а также для монтажа подвесных потолков. В ситуации, когда имеющиеся потолки не ровные, так называемые фальш-потолки будут как нельзя кстати.

При увлажнении гипсокартон может принимать изогнутые формы. Из него можно выполнить множество конструкций, которые будут не только эстетично вписываться в интерьер, но и обладать прекрасной прочностью. Для резки гипрока не требуются специальные приспособления, достаточно простых бытовых инструментов, таких как ножовка или обычный нож.

Монтаж гипсокартона осуществляется к каркасу (металл или дерево), либо напрямую к поверхности. Для этого необходимы в первом случае саморезы по дереву (ГД) или металлу (ГМ), а во втором варианте – сухая смесь для приклейки. Листы гипсокартона рекомендуется устанавливать лишь тогда, когда завершены все работы по прокладке электрических и сантехнических систем.

Стандартная толщина листа для стен – 12,5 мм (рекомендуется установка – в 2 слоя (в конструкции свыше 2 метров), для потолков – 9,5 мм. Размеры гипсокартона: 1500х600, 2500х1200, 2600х1200, 2700х1200, 3000х1200 мм.

Крупнейшими и наиболее востребованными производителями этого материала являются: Кнауф, Волма, Gyproc. Гипсокартонные листы бывают нескольких видов: влагостойкие (ГКЛВ), огнестойкие (ГКЛО и ГКЛВО) и обычные (ГКЛ). Для заделки выемок головок саморезов и стыков между гипсокартонными листами применяют гипсовую (или готовую полимерную) шпаклевку и серпянку.

Отличие между двумя производителями минимально, при сравнении качества получаемой конструкции вы не найдёте отличий. А вот что касаемо цены на гипсокартон, то тут разница доходит до 15-20%. К примеру: стоимость гипсокартона Волма от 70 руб/м2.

Как сказано выше, стандартная установка гипсокартона подразумевает использование 2-х слоев пластин. В условиях, когда установить двойную прослойку гипсокартона невозможно, применяется гипсостружечная плита (ГСП). Это сравнительно новый высокопрочный и экологичный материал, обеспечивающий большую прочность, тепло- и звукоизоляцию, а также огнестойкость и пожаробезопасность.


Цены на гипсокартон

Показать полное описание


Размер
Не выбрано
Вид
Не выбрано
Всего 20 товаров
Сбросить фильтр

Сортировать по:
Гипсокартон ГКЛ Белгипс / GYPSOTON 2500х1200х12,5 мм

Гипсокартон ГКЛ Белгипс / GYPSOTON 2500х1200х12,5 мм

Материал для внутренней отделки помещений с влажностью до 70%. Прост в обработке и применении. Используется для обшивки стен, пола, потолков, установки перегородок и прочих конструкций.

Цена:

236 руб. за лист


Гипсокартон ГКЛ Белгипс / GYPSOTON 3000х1200х12,5 мм

Гипсокартон ГКЛ Белгипс / GYPSOTON 3000х1200х12,5 мм

Универсальный строительный материал для любых видов внутренней отделки. Подходит для помещений с нормальной влажностью. Прочный и экологичный.

Цена:

264 руб. за лист


Гипсокартон ГКЛ Белгипс / GYPSOTON 2500х1200х9,5 мм

Гипсокартон ГКЛ Белгипс / GYPSOTON 2500х1200х9,5 мм

Строительный лист для внутренней отделки помещений. Предназначен для установки потолков различного типа и прочих конструкций, включая арочные и криволинейные сооружения.

Цена:

219 руб. за лист


Гипсокартон ГКЛВ Белгипс / GYPSOTON 2500х1200х12,5 мм влагостойкий

Гипсокартон ГКЛВ Белгипс / GYPSOTON 2500х1200х12,5 мм влагостойкий

Влагостойкий строительный лист, предназначенный для внутренней отделки помещений с нормальной и высокой влажностью. Прочный и долговечный. Обладает антигрибковыми свойствами.

Цена:

280 руб. за лист


Гипсокартон ГКЛВ Белгипс / GYPSOTON 3000х1200х12,5 мм влагостойкий

Гипсокартон ГКЛВ Белгипс / GYPSOTON 3000х1200х12,5 мм влагостойкий

Строительно-отделочный лист. Предназначен для облицовки помещений с сухим, влажным и мокрым режимами. Гидрофобизированный, имеет в составе антигрибковые добавки.

Цена:

335 руб. за лист


Гипсокартон ГКЛВ Белгипс / GYPSOTON 2500х1200х9,5 мм влагостойкий

Гипсокартон ГКЛВ Белгипс / GYPSOTON 2500х1200х9,5 мм влагостойкий

Гидрофобизированный материал, предназначенный для внутренней отделки. Подходит для установки подвесных потолков, создания различных конструкций, возведения перегородок и т.д. Листы прочные и гибкие. Разрешены к применению в сухих и влажных помещениях.

Цена:

275 руб. за лист


Гипсокартон ГКЛ Волма 2500х1200х12,5 мм

Гипсокартон ГКЛ Волма 2500х1200х12,5 мм

Гипсокартон Волма 12,5 мм предназначается для отделки и устройства ненесущих стен и перегородок в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий.

Цена:

258 руб. за лист


Гипсокартон ГКЛ Волма 3000х1200х12,5 мм

Гипсокартон ГКЛ Волма 3000х1200х12,5 мм

Гипсокартон Волма 12,5 мм 3-х метровый предназначается для отделки и устройства ненесущих стен и перегородок в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий.

Цена:

311 руб. за лист


Гипсокартон ГКЛ Волма 2500х1200х9,5 мм

Гипсокартон ГКЛ Волма 2500х1200х9,5 мм

Гипсокартон Волма 9,5 мм используется для изготовления подвесных потолков в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами.

Цена:

240 руб. за лист


Гипсокартон ГКЛВ Волма 2500х1200х12,5 мм влагостойкий

Гипсокартон ГКЛВ Волма 2500х1200х12,5 мм влагостойкий

Трехслойный комбинированный лист, состоящий из гипсовой середины и наружных пластин из специального картона.

Цена:

340 руб. за лист




Поликарбонат Оргстекло Ударопрочный полистирол ПВХ вспененный Теплоизоляция Гипсокартон Профиль для гипсокартона Сухие строительные смеси QuickDeck Гипсостружечная плита Звукоизоляция Изоляционные пленки Клей для пенополистирола Дюбеля для теплоизоляции Комплектующие для фасада Пленка Профиль штукатурный Саморезы Сетки строительные Стекломагниевый лист Теплицы из поликарбоната Фанера Цементно-стружечная плита ОСБ плита ДВП Защита рук Стеклоочиститель Пена монтажная Беседки из поликарбоната

Главное меню ×
Каталог
Акции
Распродажа
Доставка
Контакты
Партнеры
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Поликарбонат Оргстекло Ударопрочный полистирол ПВХ вспененный Теплоизоляция Гипсокартон Профиль для гипсокартона Сухие строительные смеси QuickDeck Гипсостружечная плита Звукоизоляция Изоляционные пленки Клей для пенополистирола Дюбеля для теплоизоляции Комплектующие для фасада Пленка Профиль штукатурный Саморезы Сетки строительные Стекломагниевый лист Теплицы из поликарбоната Фанера Цементно-стружечная плита ОСБ плита ДВП Защита рук Стеклоочиститель Пена монтажная Беседки из поликарбоната